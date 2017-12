Golfe du Saint-Laurent: autre navire mis à l’amende pour vitesse excessive

Un autre navire a été mis à l’amende pour avoir dépassé la limite de vitesse réduite dans le golfe du Saint-Laurent, afin de protéger les baleines.

«Une amende de 6000 $ a été imposée au navire "Federal Cardinal" pour le non-respect présumé d'une limitation de vitesse temporaire et obligatoire», a annoncé le ministère des Transports par communiqué, vendredi.

Les propriétaires du bateau ont 30 jours pour payer ou pour contester cette sanction au Tribunal d'appel des transports du Canada.

Ces restrictions concernant la vitesse maximale de 10 nœuds s’appliquent aux navires de 20 mètres et plus qui circulent dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent, entre la rive nord du Québec et tout juste au nord de l'île du Prince-Édouard.

«Nous comptons nous assurer que tous les navires respectent la limitation de vitesse temporaire et continuerons de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à la sécurité des baleines», a mentionné le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, par communiqué.

Au moins huit autres bateaux ont été mis à l’amende depuis l’imposition de la limite de vitesse le 11 août dernier. Cette mesure a été prise à la suite de la mort d’une dizaine de baleines noires dans le Saint-Laurent durant l’été. Elle restera en vigueur tant que les baleines seront dans le secteur.