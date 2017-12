Indiscipline coûteuse

« Nous pouvons apprendre beaucoup de ce match. On était en plein contrôle de la rencontre et on leur a permis de revenir avec de mauvaises pénalités », a-t-il tranché.

« Je ne crois pas qu’on aurait dû me punir pour avoir donné de la bande sur cette séquence. On était en course pour la rondelle et il a cru qu’il y aurait un dégagement refusé, donc je crois qu’il a arrêté de patiner un peu. Je ne crois pas l’avoir frappé si fort, car il a souri en se relevant. Ça fait partie du jeu et je dois apprendre de ça. Maintenant, il faut tourner la page et se préparer pour le match de demain. »