Indonésie: la plus grande éruption de l’année d’un volcan à Sumatra

Le volcan Sinabung, sur l’île indonésienne de Sumatra, a craché des flammes et une épaisse colonne de cendres brûlantes très haut dans l’atmosphère cette semaine, dans la plus grande éruption de l’année, a indiqué vendredi un responsable local.

Des milliers d’habitants alentour ont été affectés par les rejets de cendres et de fumée, mais personne n’a été sérieusement blessé dans la mesure où la zone de danger avait été évacuée, a déclaré un porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho.

L’éruption de mercredi était « la plus grande éruption de l’année au regard des coulées pyroclastiques et de la surface recouverte de cendres », détruisant les cultures de centaines d’agriculteurs, a ajouté M. Nugroho.

Vendredi, le volcan a encore craché une colonne de cendres brûlantes atteignant jusqu’à 4 kilomètres dans l’atmosphère, un peu moins haute que deux jours auparavant, selon la même source.

Le Sinabung, entré dans une longue éruption en 2013 après au moins 400 ans de sommeil, est l’un des 129 volcans actifs en Indonésie, archipel situé sur la « ceinture de feu du Pacifique », un alignement de volcans qui bordent l’océan Pacifique en suivant un ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques.

Le volcan le plus actif du pays, le Merapi, situé sur l’île de Java et culminant à près de 2 900 mètres d’altitude, a connu depuis 2010 une série d’éruptions qui ont provoqué la mort de plus de 350 personnes.

Un autre volcan, le mont Agung à Bali, qui gronde depuis des semaines, a entraîné l’évacuation de dizaines de milliers d’habitants alentour et provoqué la fermeture fin novembre, pendant trois jours, de l’aéroport de l’île la plus touristique d’Indonésie.