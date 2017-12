L’année du silence enfin brisé

En politique québécoise, la parole s’est libérée sur deux fronts majeurs. De un, de plus en plus de voix réclament la fin du « monopole libéral » incrusté au pouvoir depuis presque 15 ans. De deux, le silence face aux méthodes autoritaires du ministre de la Santé Gaétan Barrette s’est rompu. Le matamore est démasqué et plus personne n’est dupe du fiasco de ses « réformes » ultra-centralisatrices.