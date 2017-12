Le calvaire prend fin pour Zach Parisé

Zach Parisé a enfin pu mettre un terme à son calvaire jeudi soir en effectuant un retour au jeu, lui qui n’avait pas participé à un match depuis la fin de la dernière saison, en raison de maux de dos chroniques.

L’attaquant du Wild du Minnesota doit toutefois y aller une étape à la fois, et c’est dans la Ligue américaine qu’il a renoué avec l’action, dans la filiale de l'Iowa. L’ailier gauche a récolté une mention d’aide, passant près de 15 minutes et demie sur la glace dans une défaite de 6-3 face aux IceDogs de Rockford.

Il s’agissait d’un soulagement pour l’athlète de 33 ans opéré au dos en octobre.

«C’était très amusant, a dit Parisé, dans des propos rapportés par le site The Athletic. J’ai aimé jouer avec ces gars. C’était bien de revenir au jeu.»

«Ça faisait longtemps que je n'avais pris part à une partie. J’étais un peu nerveux. Pas à propos de la blessure, juste nerveux de revenir sur la glace.»

De la rouille

Cette longue absence a nécessairement eu un impact sur la coordination du joueur vedette. Il a d’ailleurs obtenu une passe décisive en ratant un tir sur le jeu qui a abouti au filet de Luke Kunin. Le principal intéressé a admis qu’il aura besoin de quelques matchs pour retrouver la forme.

«C’était laid, a dit Parisé à propos du jeu qu’il a préparé. Ce n’était pas très beau.»

«C’est un peu différent quand tu te retrouves dans le feu de l’action et que tu dois faire des jeux rapides. La première période a été difficile, mais j’ai touché un peu plus à la rondelle en deuxième et en troisième. J'étais plus à l'aise.

«N’eût été la rouille, je crois que j’aurais pu permettre à Luke de marquer quatre buts.»

Quoi qu’il en soit, cette rencontre a permis à l’Américain d’obtenir un premier moment de réjouissance en 250 jours, soit depuis son dernier match dans la Ligue nationale.

Parisé pourrait maintenant rejoindre ses coéquipiers de Saint Paul dès le 2 janvier, lorsque ces derniers affronteront les Panthers de la Floride.