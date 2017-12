Le ministère appelle à la prudence

Le ministère de la Santé estime qu’il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et faire de liens trop rapides entre le décès d’un jeune ambulancier de 24 ans et le manque d’ambulances sur le territoire de Lévis.

Le Journal rapportait hier que Hugo St-Onge est décédé d’un arrêt cardio-respiratoire dans la nuit du 26 au 27 décembre. Un sexagénaire de Lévis est aussi décédé à quelques minutes d’intervalle.

Aucune ambulance n’était disponible sur le territoire. C’est un véhicule de Saint-Charles-de-Bellechasse qui a été assigné aux deux appels. « On va prendre le temps d’analyser la situation, mais on ne voudrait pas que les gens concluent faussement que l’arrivée plus rapide d’une ambulance aurait pu changer le dénouement de la situation. Il y a plusieurs éléments qui vont être regardés à cet égard », indique Marie-Claude Lacasse, porte-parole au ministère de la Santé.

Demandes

Depuis plusieurs mois, élus et paramédics de Lévis somment le ministre de la Santé d’ajouter des véhicules, en vain.

« L’attribution des véhicules ambulanciers et des horaires sont le résultat de l’application d’une grille qui est rigoureuse et on en fait une analyse en continu, poursuit Mme Lacasse. Si l’analyse démontre qu’il est justifié d’ajouter des véhicules, on va ajuster, mais pour l’instant, on fait des ajouts dans les zones qui le nécessitent. »