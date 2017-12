Les athlètes milliardaires

Alors qu’on s’apprête à tourner la page sur l’année 2017, l’heure est aux bilans. Plutôt que d’y aller d’un classement de fin d’année, la revue Forbes a décidé de mettre à jour son classement des athlètes ayant encaissé le plus d’argent au cours de leur carrière.

La liste, qui tient compte des salaires et des bourses que les athlètes ont touchés alors qu’ils étaient actifs ainsi que des revenus de commandites et autres revenus divers, montre que cinq athlètes ont généré plus d’un milliard de dollars.

Sans surprise, c’est Michael Jordan qui trône au sommet de la liste avec des gains de l’ordre de 1,85 milliard. Même s’il n’a touché que 94 millions en salaire à titre de joueur, celui que l’on surnomme Air Jordan s’est notamment enrichi avec les espadrilles Nike du même nom.

Le circuit de la PGA nous fournit les trois athlètes les plus riches après Michael Jordan, soit Tiger Woods (1,7 milliard), Arnold Palmer (1,4 milliard) et Jack Nicklaus (1,2 milliard). Palmer est le seul athlète décédé figurant dans le top 25, sa succession ayant empoché 40 millions de dollars au cours de la dernière année.

Quant au dernier membre du club des milliardaires, il s’agit de l’ex-pilote automobile Michael Schumacher. Les 20 athlètes qui complètent la liste, dont six sont toujours actifs, ont encaissé entre 815 et 470 millions de dollars depuis le début de leur carrière.

Quelques constats

Ne cherchez pas de hockeyeurs dans la liste, il n’y en a pas. Même la toute puissante NFL ne compte qu’un seul joueur au classement, soit Peyton Manning, au 22e rang (480 millions $). Ça ne devrait cependant être qu’une question d’années avant que Tom Brady fasse son entrée dans ce club sélect.

On remarque plutôt que les athlètes les plus riches œuvrent dans un sport ayant un rayonnement à l’échelle internationale comme le golf, le basketball, la boxe et le soccer. L’autre avantage du golf est que les joueurs peuvent maximiser leurs gains sur le terrain en étant en mesure d’évoluer beaucoup plus longtemps. De plus, les golfeurs signent de lucratives ententes avec des fabricants de bâtons, de balles, de souliers, de vêtements, etc.

La publication de ce classement nous permet aussi de nous poser quelques questions. Par exemple, alors qu’il n’est âgé que de 32 ans et qu’il touche un salaire annuel d’environ 30 millions $, combien de temps mettra LeBron James, présentement 11e (730 millions), avant de se hisser dans le top 5 ?

Enfin, impossible de ne pas se demander où en seraient certains athlètes s’ils n’avaient pas eu à composer avec des scandales. Mike Tyson et Alex Rodriguez occuperaient un rang plus élevé que celui qu’ils occupent présentement et Tiger Woods serait assurément devant Michael Jordan.

Top 25 athlètes les mieux payés

1 – Michael Jordan

2 – Tiger Woods

3 – Arnold Palmer

4 – Jack Nicklaus

5 – Michael Schumacher

6 – Phil Mickelson

7 – Kobe Bryant

8 – David Beckham

9 – Floyd Mayweather

10 – Shaquille O’Neal

11 – LeBron James

12 – Cristiano Ronaldo

13 – Greg Norman

14 – Mike Tyson

15 – Roger Federer

16 – Lionel Messi

17 – Alex Rodriguez

18 – Jeff Gordon

19 – Oscar De La Hoya

20 – Manny Pacquiao

21 – Derek Jeter

22 – Peyton Manning

23 – Kevin Garnett

24 – Evander Holyfield

25 – Andre Agassi

La nouvelle franchise de la MLS de Beckham

Photo AFP

Après Magic Johnson et Derek Jeter, une autre ancienne vedette sportive devrait bientôt devenir officiellement propriétaire d’une équipe. Selon toute vraisemblance, l’ancienne vedette mondiale du soccer David Beckham obtiendra au cours du prochain mois, la confirmation qu’il pourra établir une franchise de la MLS à Miami. Beckham et quelques investisseurs travaillent à ce projet complexe depuis plusieurs années.

Federer sollicité par les chocolats Lindt

Photo AFP

À 36 ans, il n’y a pas que sur le terrain que le Suisse Roger Federer continue d’exceller et d’être activement sollicité. Il constitue toujours une valeur sûre pour une entreprise à la recherche d’un porte-parole. On apprenait récemment que Federer poursuivrait sa collaboration avec les chocolats Lindt. Il en est le porte-parole depuis 2009. La nouvelle entente, dont la durée n’a pas été précisée, devrait lui rapporter plus de 20 M$.

Entente de 2 G$ avec la NFL

Photo AFP

Le monde de la diffusion d’événements sportifs se transforme de façon considéra­ble. L’entreprise américaine Verizon vient de conclure une entente de 2 G$ avec la NFL afin de s’approprier les droits de diffusion des matchs sur les appareils mobiles et sur Yahoo, le tout sur une période de cinq ans. Verizon entend rentabiliser cet investissement avec la publicité qu’elle soutirera aux diffuseurs traditionnels.

Le chiffre de la semaine: 4,3

Photo AFP

Beaucoup d’observateurs s’attendaient à ce que le combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, en août dernier, fracasse des records en ce qui concerne les ventes d’abonnements à la télé à la carte. Or, Showtime confirmait tout récemment qu’avec des ventes de 4,3 millions d’abonnements aux États-Unis, le combat n’a pas surpassé les 4,4 millions du duel Mayweather-Pacquiao.