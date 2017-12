Le 29 avril, vers 3 heures de l’après-midi, je réussissais le premier trou d’un coup de ma vie, et ce, à mon tout premier match de la saison. C’est beau, mais c’est laid parce que le vert étant surélevé, je n’ai jamais vu la balle tomber dans la coupe, et je sais très bien que si elle s’est retrouvée là, c’est qu’elle a heurté une branche en cours de route parce qu’originalement, elle s’en allait dans le bois. Mais ça, c’est pas écrit sur la carte.

2017, une drôle d’année. Il y a un orignal dans le congélateur, mais ce n’est pas moi qui ai tiré. Je ne suis pas allé au doré, pas une seule perdrix et je n’ai été ni au Kanawata ni chez Réal Massé, mais j’ai pris de la bonne arc-en-ciel au lac Blanc de St-Alexis. C’est en 2017 que j’aurai réussi ma meilleure tourtière à vie et c’était aussi la première fois que j’avais 61 ans.

T’aussi

C’est cette année, grâce au commandant Robert Piché, que je serai tombé amoureux de la musique country. Aussi, j’aurai appris à faire et conserver des tomates en pots Mason. Délicieuse expérience et j’en ai pour une mèche. J’aurai fait une vingtaine de shows privés, du bénévolat à la tonne. J’ai joué au hockey deux à trois fois par semaine, prêté ma voix à deux publicités, aux ouvertures des matches du Canadien à RDS et à quelques émissions de chasse et pêche avec Norman Byrns. J’ai entretenu la piscine tout l’été et je me suis baigné 3 fois. J’ai rédigé des textes corporatifs et délaissé un brin Facebook.

Cette chronique est la 257e de l’année, la dernière de 2017 sera publiée demain.

À part ça, c’est tranquille.

Vendredismes

Ça prendrait une autre vente qui suit le Boxing Day.

« Un Bye Bye inégal malgré de bons moments. » (Un critique qui se réchauffe)

Ça va mal quand ton char part pas... et la visite non plus.

Fixation des prix : le cartel du pain a tranché.

Nouvelle encourageante pour les Canadiens. Ils peuvent pas en perdre plus qu’une d’ici la fin de l’année.

À demain

La neige fait-elle « crouic-crouic » chez vous aussi?