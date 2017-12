Entre Noël et le Nouvel An, les festivités nous appellent vers des agapes parfois lourdes de conséquences sur notre ligne et sur notre budget. Je vous propose donc de fêter la fin de l’année avec deux plats, à petit prix, qui pourront être servis en entrée ou faire partie d’un buffet. La simplicité a toujours sa place, surtout quand elle a bon goût.