Mourir en faisant le tour du monde...

C’était sur la route 66, dans le nord de l’Arizona, un soir, dans un village perdu. Un village de 400 habitants avec des motels des années 50 et une rue principale mal éclairée. J’étais attablée dans un resto devant un morceau de gâteau aux carottes presque aussi gros que ma tête, qui faisait probablement le poids d’un chat adulte.

L’air ahuri que j’ai fait à la serveuse quand elle me l’a apporté a fait rire l’homme assis à la table d’à côté. En voulez-vous un morceau?, que je lui ai demandé. Il n’en voulait pas, mais on s’est mis à échanger quelques mots. Vous êtes du coin? Ah, Allemand, d’accord. C’est votre première visite sur la route 66? En Arizona également? Moi aussi. Venez donc vous asseoir devant mon gâteau aux carottes. Vous êtes sûr que vous n’en voulez pas?

Le restaurant était rempli d’adolescents endimanchés. Les jeunes du village – probablement tous les jeunes du village - étaient là. Les filles étaient dans des robes scintillantes, bien maquillées, l’air un peu gêné. Les garçons avaient des cravates et des chapeaux de cowboy. C’était le soir du bal des finissants.

L’ambiance était légère, mais un peu décalée aussi. Le long de la route 66, l’ambiance est souvent décalée. C’est une route étrange, une route morte, qui n’existe plus sur les cartes routières mais qui vit encore de sa légende. Le fin fond de l’Arizona lui-même a aussi un petit côté inquiétant: les affiches «no guns» devant certains cafés, la plaine, le train de marchandises qui la traverse en solitaire, les villages abandonnés, les roulottes éparpillées dans les champs...

Toujours est-il que je lui ai demandé, à mon invité, pourquoi il avait décidé de venir ici. Il m’a expliqué qu’il faisait le tour du monde. Il avait tout vendu, laissé son boulot, et il voyageait. Il avait déjà fait l’Égypte, si je me souviens bien, et plein d’autres lieux mythiques. C’était la route 66 aujourd’hui, ce serait Las Vegas le lendemain, puis le reste du monde, jusqu’en Océanie.

Pourquoi donc avoir décidé d’entreprendre un tel projet? C’était un rêve depuis longtemps? Je voulais savoir. C’était tellement inspirant.

Je vais mourir, qu’il m’a dit.

J’ai figé. Puis j’ai dit un truc bête, enfin, quelque chose de maladroit, mais qu’est-ce qu’on peut bien répondre à ça? Il a brisé le malaise, m’a parlé du fait qu’il s’était arrangé avec son médecin, qu’il voyageait seul mais qu’il allait visiter des amis ici et là, des amis qu’il avait toujours voulu aller visiter. Je n’ai pas demandé de quoi il souffrait.

On est sorti prendre des photos de vieux néons sur la rue principale. Il m’a montré deux, trois petits trucs pour faire des effets de lumière. Quand j’ai finalement compris, il a dit qu’il allait me surveiller d’en haut si je ne faisais pas ça bien à l’avenir.

Mais on n’a plus parlé de sa «situation», sinon.

On est entré dans le seul bar de la place. J’avais vraiment l’impression d’être au milieu d’un film. Les trois, quatre clients et la serveuse auraient pu être des caricatures. Et nous aussi, au milieu de ce décor, bien sûr. Nous surtout, probablement.

On a bu une bière au bar en riant de l’étrangeté des lieux pendant que les autres clients jouaient au billard dans notre dos. J’étais crevée, j’avais fait sept heures de vol et conduit près de 300 km dans la journée.

Je suis partie vers mon motel et ma chambre thématique «route 66». Il est parti vers le sien qui, apparemment, était pas mal plus décrépi que vintage. Je lui ai dit bonne nuit et j’ai ajouté quelque chose comme «bonne route» en me demandant ce qu’il fallait dire. Qu’est-ce qu’il fallait dire?

Après coup, j’ai eu un petit doute. Et si son histoire n’était pas vraie? Au fond, on peut bien raconter n’importe quoi à une inconnue au fin fond d’un bled perdu.

Mourir en faisant le tour du monde...

Le lendemain matin, on est venu cogner à la porte de ma chambre. Le préposé du motel avait un paquet pour moi. C’est de la part d’un monsieur, m’a-t-il dit, mais il est déjà reparti. Comment ça, reparti? Je suis sortie, mais il n’y avait plus personne au bout du stationnement. J’ai ouvert le paquet: deux t-shirts trop grands avec des logos de la route 66 et un petit mot me souhaitant bon voyage, signé de son prénom.

J’ai regardé le paquet et j’ai pensé: il sème des souvenirs, on dirait qu’il sème des souvenirs. Je me suis demandée s’il le faisait partout, depuis le début de sa dernière grande virée, pour ne pas que le monde l’oublie.

J’aurais eu le goût de dire de lui que je me serais souvenue de cette rencontre quand même. Que je vais m’en souvenir probablement toutes les fois où je vais passer devant de vieux néons ou que je vais tanner quelqu’un avec mes histoires de la route 66.

Que je vais m’en souvenir aussi – enfin, ça, je l’espère – toutes les fois où j’aurai peur de vivre pour vrai.

