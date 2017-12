Pacioretty: une confiance à la dérive

SUNRISE, Floride | Max Pacioretty croyait encore une fois atteindre le plateau des 30 buts. Avec l’arrivée d’un centre créatif comme Jonathan Drouin, le capitaine avait de grandes attentes. Mais à moins d’un miracle, il ne marquera pas 30 buts pour une première fois depuis la saison du lock-out de 2012-2013. Il est très loin de ce rythme de production avec seulement 8 buts en 38 rencontres.

Zéro but en 11 matchs. Un but à ses 20 dernières rencontres. Voici deux statistiques qui hantent l’Américain.

À la veille d’une confrontation contre les Panthers au BB&T Center de Sunrise, Pacioretty avait un air dépité en parlant de sa sécheresse offensive.

« Je veux juste faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner, a dit le capitaine. Je sais que ma production n’est pas suffisante. Je devrai trouver une façon de rebondir pour aider mes coéquipiers. Les chances viennent difficilement, mais j’ai quand même obtenu de bonnes chances dernièrement. Avec plus de confiance ou plus de chance, j’aurais marqué quelques buts. »

Avec cinq saisons de 30 buts ou plus, Pacioretty a rarement connu un aussi long passage à vide.

« C’est la première fois que je traverse une période aussi sombre, a mentionné le numéro 67. Je ne peux pas dire quelle sera la clé pour m’en sortir. Je n’ai jamais expérimenté ça. Je devrai travailler encore plus fort. Le travail est la seule solution. »

L’an dernier, Pacioretty avait connu une série de six rencontres d’affilée sans but. En 2015-2016, sa pire léthargie avait été de sept rencontres. Il faut reculer à la saison 2011-2012 pour recenser une période de 11 matchs consécutifs sans but.

Depuis ses premiers pas dans la LNH, l’ailier gauche a traversé sa pire période creuse en 2010-2011 avec 27 rencontres d’affilée sans but. À cette époque, Pacioretty n’avait pas encore un poste établi avec le CH et il avait fait la navette entre Montréal et Hamilton au cours de cet hiver-là.

Conscient des critiques

Depuis plusieurs matchs, Pacioretty baisse systématiquement les épaules quand il manque une occasion de marquer. On le sent frustré et préoccupé.

« Nous sommes tous humains, a-t-il répliqué. C’est difficile de garder une confiance élevée. Mais je fais de mon mieux. Je sais que beaucoup de gens sont frustrés puisque l’équipe ne gagne pas. Les partisans critiquent aussi ma production. Mais vous pouvez me croire, je suis un athlète fier et je ne suis pas content de mon jeu. Je ne peux toutefois pas rester uniquement négatif. »

À Montréal, la grogne se ressent de plus en plus. Au lendemain d’un troisième revers d’affilée, une défaite de 3 à 1 contre le Lightning à Tampa, les statues des légendes du Canadien aux abords du Centre Bell ont été recouvertes d’un classique sac en papier brun.

Julien garde espoir

Après quelques matchs en compagnie de Jonathan Drouin, Pacioretty a renoué avec Phillip Danault et Andrew Shaw face au Lightning. Claude Julien misera sur le même trio contre les Panthers.

Questionné sur le rendement de son capitaine, Julien a dit qu’il travaillait étroitement avec lui afin de lui permettre de s’en sortir.

« Je regarde des choses avec lui sur les façons de marquer, a expliqué l’entraîneur en chef. Il y a des saisons plus difficiles que d’autres. Mais il doit rester positif comme individu. Il doit trouver des solutions. Comme je l’ai dit, il a eu une très bonne chance à Vancouver, il a marqué un but à Calgary (refusé pour un hors-jeu) et il a eu une autre bonne chance en Caroline. Les chances sont là. S’il avait profité de ces chances, il aurait trois buts à ses cinq dernières rencontres. Il faut garder du positif pour le joueur. Nous avons besoin de voir nos meilleurs joueurs marquer des buts. »