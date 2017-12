Psy congédiée pour ses rapports dits «incompréhensibles»

Cette dernière reprochait notamment à Mme Dupras de faire passer des tests « non pertinents ou désuets » aux enfants et d’écrire des rapports « incompréhensibles » que même d’autres psychologues ne parvenaient pas à comprendre.

La commission scolaire lui reprochait aussi son « manque flagrant de jugement ». En principe, un psychologue peut faire passer des tests aux élèves de 14 ans et plus sans l’accord de leurs parents pourvu qu’ils aient la capacité mentale de signer le document d’autorisation. Or, Mme Dupras a fait signer ce document à des jeunes qui avaient huit ans d’âge mental, et parfois moins, indique l’arbitre dans sa décision.