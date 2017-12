Quelques meurtriers ont fait gonfler le bilan des homicides

Plus de Québécois ont été assassinés cette année, entre autres parce que plusieurs présumés meurtriers auraient fait plus d’une victime.

Six assassinats à la mosquée de Québec, des triples meurtres à Shawinigan, Akulivik et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et sept doubles homicides : les limiers n’ont pas manqué de boulot en 2017.