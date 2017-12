On capote sur la température, mais encore davantage sur cet indice mystérieux qu’est la « température ressentie ».

Avez-vous déjà remarqué que la température ressentie ne s’exprime pas en degré Celsius ? Qu’il ne s’agit que d’un chiffre ? À quoi fait référence ce chiffre, s’il n’y a pas d’unité de mesure ?

Imaginons une journée d’automne à 8 °C. S’il fait beau, on peut sortir avec un petit foulard et une veste. S’il pleut et s’il vente, le 8 °C va nous sembler pas mal plus proche de 0 °C. Une sensation que les copains de Guns N’ Roses ont bien compris.

C’est pour exprimer cet écart entre la température et la sensation que les météorologues ont développé la notion de température ressentie. Cet indice s’appelle également facteur de refroidissement éolien.

En effet, la clé de la température ressentie réside dans le vent. Je m’explique.

Nos poils permettent de retenir une petite couche d’air chaud proche de notre peau. Cette petite couche est humidifiée par la transpiration. Cette petite pellicule chaude et humide nous permet d’être « isolés », en quelque sorte, contre le froid.

Or, la peau exposée au vent perd cette petite pellicule. Et l’air froid et sec qui glisse sur la peau doit être réchauffé et humidifié, ce qui nous refroidit.

On a donc la sensation qu’il fait plus froid que ce que la température n’indique.

Les météorologues ont converti cette sensation par une équivalence assez simple : une journée de la même température sans vent. Une température ressentie de -27 équivaut à la sensation sur la peau s’il faisait -27 °C par une journée sans vent.

Pour obtenir cet indice, il existe une formule compliquée dont je vous fais grâce des détails.

Capture d'écran - Weather.gov

Notons que la température ressentie ne concerne que la sensation éprouvée sur la peau exposée au vent. Ainsi, cet indice n’est déjà plus le même si vous portez des vêtements.

Pour terminer, une question quiz !

Quiz S'il fait 2°C avec une température ressentie de -5, l'eau gèle-t-elle? Oui Non Non

L'eau gèle à 0°C, donc à 2°C, elle est toujours liquide. Rappelons que la température ressentie n'est qu'un indice dénotant la sensation sur la peau. L'eau gèle à 0°C, donc à 2°C, elle est toujours liquide. Rappelons que la température ressentie n'est qu'un indice dénotant la sensation sur la peau. Partagez votre résultat sur Facebook Pour en savoir davantage sur la température ressentie, vous pouvez consulter cette page d’Environnement Canada.