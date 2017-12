Ronaldo éclipse la concurrence

Dans la stratosphère réservée aux archimillionnaires du soccer européen, de rares joueurs s’en échappent par leurs distinctions. Le cinquième Ballon d’or remporté par Cristiano Ronaldo lui accorde, dans un prolongement plus modeste, le titre d’athlète international de l’année du Journal.

La faible intrigue est vite tombée à plat, le 7 décembre à la tour Eiffel, lorsque le Portugais a hérité du titre de meilleur joueur au monde en vertu d’un vote de 176 journalistes, à qui avait fait appel le magazine France Football à l’origine de ce prix depuis 1956.

Un partage avec Messi

Élu joueur de l’année par la Fédération internationale de football association (FIFA) en octobre, Ronaldo a été préféré pour ce Ballon d’or à son éternel rival du FC Barcelone, Lionel Messi, et au Brésilien Neymar, arraché de ce même FC Barcelone par le Paris St-Germain grâce à un montant record et astronomique de 338 M$.

À vrai dire, Ronaldo n’a fait que donner la réplique à Messi en bonifiant sa collection d’un cinquième Ballon d’or. Les deux artistes se partagent la propriété de ce prix depuis 10 ans. Ronaldo a remporté ceux de 2017, 2016, 2014, 2013 et 2008 ; l’Argentin possède les cinq autres.

La saison 2016-2017 a permis à l’étoile du Real Madrid d’opérer dans les grandes occasions. L’équipe dirigée par l’icône française Zinedine Zidane s’est offert la Ligue des champions pour une deuxième année de suite, grâce au total suprême de 12 buts de Ronaldo, ainsi que le championnat espagnol de la Liga, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la Supercoupe de l’UEFA.

Le mieux payé au monde

Puisque le football se veut souvent une affaire de classement et de statistiques, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro – de son vrai nom – se dresse au sommet d’une autre prestigieuse colonne. Un palmarès publié en mars dernier par France Football logeait le natif de l’île de Madère au premier rang des joueurs de ce sport les mieux payés sur la planète avec des revenus de 133 M$ (87,5 millions d’euros).

En tenant compte du salaire brut, des primes et de ses revenus publicitaires, Ronaldo laisse Messi dans la remorque avec ses 117 M$ (76,5 millions d’euros).

L’attaquant de 32 ans vit maintenant à l’opposé de l’enfant qu’il a été. Issu d’une famille pauvre, il donnait une seconde vie aux souliers de soccer usés que lui transmettaient ses frères et cousins.

Aujourd’hui, ses multiples actifs sportifs, dont son record de 61 buts en une saison dans l’histoire du Real Madrid en 2014-2015 et ses six saisons consécutives d’au moins 50 buts, lui permettent de détonner à d’autres niveaux. Quelques exemples de son empreinte colossale : sa ville natale de Funchal a baptisé son aéroport Cristiano-Ronaldo le 24 mars dernier ; son commanditaire Nike lui a érigé des statues de 10 mètres de haut à Lisbonne et Madrid ; un musée lui est consacré depuis décembre 2013 sur l’île de Madère ; plus de 200 millions d’abonnés le suivent sur Twitter, Instagram et Facebook.

Jugement à la Coupe du monde

Le véritable jugement sur son impact pourrait toutefois venir avec la Coupe du monde de 2018 en Russie, du 14 juin au 15 juillet. Champion d’Europe en 2016, le Portugal et son illustre no 7 amorceront le tournoi dans le même groupe que l’Espagne, le Maroc et l’Iran. Les Rouges, troisièmes au classement mondial de la FIFA, ne revendiquent en six participations rien de mieux que des demi-finales en 1966 et 2006.

Dans un tournoi où la fierté des nations dicte l’enjeu, les fortunes personnelles restent au vestiaire...

Cristiano Ronaldo

Date de naissance : 5 février 1985

Né à Funchal, Portugal.

Équipe : Real Madrid depuis 2009

5 e Ballon d’or depuis 2008

Ballon d’or depuis 2008 2017 : doublé Liga-Ligue des champions

620 buts en carrière

Meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid

Autres nominés