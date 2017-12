Une autre semaine glaciale

« Les températures sont un peu moins froides pour dimanche et lundi, mais les vents seront plus intenses, ce qui fera augmenter l’indice de refroidissement éolien. Ainsi, pour la prochaine semaine, il n’y aura pas vraiment de variabilité en termes de température ressentie », soutient le météorologue Alexandre Parent.

Le refroidissement éolien devrait donner l’impression de températures entre -25 et -30, bien en deçà des moyennes saisonnières de décembre et de janvier, respectivement de -8,6 et de -12,8 degrés.