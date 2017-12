Une nouvelle marque pour les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas sont en voie d’obtenir la meilleure fiche pour une équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey. Ils ont par ailleurs établi une nouvelle marque en venant à bout des Kings de Los Angeles, jeudi soir.

En vertu d’un gain de 3-2 en prolongation, le club du Nevada a porté à six sa série de victoires. Un exploit que n’avait jamais réalisé une équipe de première année dans l’histoire du circuit.

«Je crois que tout le monde met la main à la pâte», a dit le gardien québécois Marc-André Fleury pour expliquer les succès de l’équipe, dans des propos rapportés par le site officiel de la ligue.

«Tous les soirs, chaque membre de l’équipe est prêt à travailler. Certains soirs, un joueur brille, tandis qu’un autre jour, c’est au tour d’un autre de prendre la relève. Je crois également que l’éthique de travail est incroyable, et c’est une grosse part de nos succès.»

La même recette

David Perron a été l’auteur du but de la victoire lors de la période supplémentaire. Selon le Québécois, qui compte maintenant neuf filets depuis le début de la campagne, la recette est la même depuis le premier match de la saison pour l’équipe.

«Nous continuons simplement de jouer selon notre plan de match, a-t-il affirmé. De la façon dont nous avons joué ce soir, nous étions la meilleure équipe.»

L’attaquant James Neal croit quant à lui que la chimie est en perpétuelle construction au sein du groupe qui a été réuni cet été, lors du repêchage d’expansion.

«L’équipe tisse des liens de plus en plus et nous jouons de mieux en mieux, a expliqué l’ancien des Predators de Nashville. Tout va bien pour nous, et on le voit sur la glace.»

Irritant

Les succès de l’équipe ne font pas que des heureux. Le défenseur-étoile des Kings Drew Doughty, récipiendaire du trophée Norris remis au meilleur arrière du circuit en 2016, ne croit pas que les siens ont été battus par un meilleur club.

«Il n’y a aucune chance qu’ils soient une meilleure équipe que nous d’ici la fin de la saison», a simplement lâché Doughty.

Vegas compte maintenant 25 gains en 36 matchs cette saison. Le record pour un club d’expansion est de 33 triomphes, une marque établie par les Panthers de la Floride et les Ducks d’Anaheim, en 84 matchs lors de la saison 1993-94.

Les Knights accueilleront les Maple Leafs de Toronto dimanche après-midi, alors qu’ils tenteront de remporter un septième duel d’affilée.