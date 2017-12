Une relève de luxe pour Mark Scheifele

Tout n’est pas toujours noir lorsqu’un malheur survient. C’est le cas avec la blessure de Mark Scheifele, qui ratera de six à huit semaines en raison d’une blessure au haut du corps.

Les poolers qui ne voyaient pas de bonnes raisons d’utiliser l’un de leurs cinq échanges puisqu’ils comptaient sur Scheifele, et ce, en dépit de la présence dans cette catégorie du meilleur pointeur de la LNH, Nikita Kucherov, sont forcés de changer leur fusil d’épaule. Comme prix de consolation, il y a pire !

Auteur de 24 buts et 28 mentions d’aide en 36 rencontres, Kucherov est régulier comme une horloge avec le Lightning de Tampa Bay, dominant ses pairs pour les buts et les points. Il n’affiche aucun signe de ralentissement aux côtés de Steven Stamkos, redevenu l’un des joueurs les plus dangereux du circuit.