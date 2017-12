TURCOTTE, Jean-Claude



Le 24 décembre 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Claude Turcotte, conjoint de Mme Thérèse L'heureux Pageau (ses enfants Lyse, Pierre, Jacques et leurs famille).Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Serge Sénéchal) et Michel (Luis Bravo), ses petits-enfants Patrick Sénéchal (Karine Gendron), Christian Sénéchal (Caroline Pronovost), Valérie Turcotte (Luc Larouche) et Nicolas Turcotte (Lindsay Furminger), ses arrière-petits-enfants Thomas, Lydia, Ariane, Mathias, Sofia, Anaïs et Élena. Il laisse également d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue des Perron, Auteuil, Laval, le dimanche 7 janvier 2018 de 11h à 15h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association pulmonaire du Québec (formulaires en salon).