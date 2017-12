ROY, Micheline (née Thibodeau)



C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Micheline Roy, née Thibodeau, le 21 décembre 2017.Elle laisse dans le deuil son époux Alphonse, ses enfants Claudine, feu André, Nathalie et Jean (Monique), ses petits-enfants Marilyne (Cédric), Alex (Geneviève), Victor, Jérémy et Julien, ses arrière-petits-enfants Romy et James ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en la:LACHINEwww.jjcardinal.ca / (514) 639-1511le samedi 6 janvier de 9h à 12h et de 13h à 15h suivi du service funéraire à 15h en la chapelle de la résidence.La famille apprécierait un don commémoratif au nom de Mme Micheline Thibodeau Roy à l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal. http://www.mcgill.ca/neurogiving/fr