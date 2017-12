SIMARD ARGUIN, Gisèle



À l’unité Myosotis, le 29 décembre 2017, est décédée à l’âge de 80 ans et 7 mois, Mme Gisèle Arguin, épouse de feu M. Guy Simard et demeurant à Sorel-Tracy.Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Shirley Mae Shiflett et Suzanne Tremblay; ses neveux et nièces, ses parents de la famille Laroche ainsi que ses voisins et amis.Mme Gisèle Arguin Simard sera exposée au salon912, CH. ST-ROCHSOREL-TRACY, J3R 3K5Tél: 450-743-3607www.salonsmandeville.comLa famille vous accueillera le jeudi 4 janvier 2018 de 10h à 13h35 afin de recevoir vos marques de sympathie.Les funérailles auront lieu en l’église Enfant-Jésus (7075, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, QC J3R 1S7) le jeudi 4 janvier 2018 à 14h.L’inhumation aura lieu le vendredi 5 janvier au cimetière St-Pierre de Drummondville.