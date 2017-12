BOUFFARD, Jeannine



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 28 décembre 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée Jeannine Bouffard, veuve de Guy Barrette.Elle laisse dans le deuil ses filles Guylaine (Sylvain Michaud) et Lucie (Robert Asselin), son fils Alain (Brigitte Charette), ses petits-enfants Louis-Philippe, Valéry, Roxane, Sandrine, Maude et Christophe, ses arrière-petits-enfants Antoine, Emma, Alexane, Léo et Évelyn, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1de 9h à midi, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.