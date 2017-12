PELLETIER, Gilles



À Saint-Jérôme, le mercredi 20 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 74 ans, Monsieur Gilles Pelletier. Prédécédé par son épouse Lise Mireault, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Jean-François), Jérôme (Resie) et Marie-Chantale (Loïc), ses petits-enfants Clara, Cédric, Noémie, Alaska et Cassiopée, ses sœurs Colette (feu Jean-Claude), Mireille, Nicole (Robert) et Gemma (Réjean), ses frères Patrice (Monique), Jean-Marie, Serge (Marie-Josée) et Régis (Guylaine), ainsi que parents et amis. La famille vous accueillera au Complexe funéraire:(LES SENTIERS)2480 BOUL. CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 6 janvier 2018 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées le 6 janvier 2018 à 16h en la chapelle du complexe.