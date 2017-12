2018, année de la renaissance des Browns?

En cette fin d’année 2017, le cœur et la tête de votre humble chroniqueur NFL sont aux souhaits. Pour le Nouvel An, mes pensées se tournent vers les plus démunis. Que 2018 amène enfin bonheur et allégresse aux Browns de Cleveland !

Et vous savez quoi ? Malgré toutes les railleries au sujet de cette équipe dont les partisans souffrent de la grande famine depuis leur retour dans la NFL en 1999, l’esprit des Fêtes me submerge de pensées positives à leur endroit.

Partisans des Bruns, sortez de cette position fœtale au coin de la pièce sombre dans laquelle vous vous êtes recroquevillés sur vous-mêmes tel un enfant meurtri et en manque de chaleur maternelle. Lisez-moi et laissez-vous imprégner d’une réconfortante vague de béatitude en considérant ceci : 2018 sera celle du faisceau lumineux d’espoir qui transpercera la grande noirceur.

Comment croire qu’une équipe qui a remporté un match en deux ans et 15 en cinq ans pourrait enfin ressurgir ? Et pourquoi garder la foi en une organisation qui a goûté aux joies des séries à deux maigres reprises depuis 1990 et jamais depuis 2002 ?

Le repêchage, l’argent et un nouveau directeur général, mes amis...

PHOTO d’archives, AFP

NOMBREUX CHOIX

Les plus athées souligneront à juste titre que les Browns ont déjà eu tout ça à plusieurs reprises dans leur bas de Noël des Fêtes. Vrai ! Mais quelque chose de différent flotte dans l’air de 2018.

Déjà, les apôtres du brun ont repêché 24 joueurs lors des deux derniers repêchages. Ce printemps, l’équipe attaquera le repêchage avec 13 sélections, dont cinq dans les deux premières rondes.

Les Browns hériteront notamment du tout premier choix dans une cuvée où les quarts-arrière prometteurs sont au rendez-vous. Les évaluations de joueurs universitaires ne sont jamais une science exacte, mais avec autant de flèches en main, même le plus malhabile des archers finirait par toucher la cible.

Et ce n’est pas tout... Selon différentes évaluations, les Bruns seront l’équipe avec le plus d’argent disponible sous le plafond salarial, avec environ 117 millions $. Évidemment, le danger est grand de dépenser pour dépenser en surpayant des joueurs moyens qui adhéreront vite à la culture actuelle de club Med qui gangrène l’organisation.

DORSEY AUX COMMANDES

C’est là où il faut remettre les clés à John Dorsey et lui vouer une confiance absolue. Le nouveau directeur général, malgré une fin de parcours amère à Kansas City, a longtemps été respecté pour ses talents d’évaluateur de personnel à Green Bay, avant de ramener les Chiefs vers un nouveau seuil de respectabilité.

À son arrivée en 2013, l’équipe se relevait d’une pénible saison de 2-14, puis a fait les séries trois fois en quatre ans sous son règne.

Partisans des Browns, votre équipe part d’infiniment plus loin et un revirement aussi colossal n’est peut-être pas imaginable. Mais l’espoir, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus noble en cette période de réjouissances ?

5 points à surveiller

1. Derniers à premiers

Les Eagles et les Jaguars sont déjà assurés du titre de leur division et sont ainsi passés du dernier au premier rang en un an. Si les Panthers l’emportent face aux Falcons et que les Saints s’inclinent face aux Buccaneers, ils remporteront la division Sud. Il s’agirait ainsi d’un troisième club passant de dernier à premier de division, égalant la marque établie en 2005 et 2006.

2. Des équipes négligées

Déjà six équipes (Jaguars, Eagles, Vikings, Rams, Saints et Panthers) qui n’étaient pas des dernières séries sont qualifiées pour la prochaine édition du tournoi. Les Bills, Ravens, Chargers et Titans sont toujours en lice pour une place et aucune de ces équipes n’était des séries l’an passé. C’est donc dire que huit nouvelles équipes seront qualifiées, le plus haut total depuis 2003.

3. Harrison chez les Patriots

Les Patriots ont fait beaucoup de bruit cette semaine en mettant sous contrat le vétéran secondeur de 39 ans, James Harrison, tout juste libéré par les Steelers. Cette embauche permettra aux Patriots de recueillir de précieuses informations sur leurs ennemis jurés dans la conférence américaine et, déjà, plusieurs joueurs des Steelers sont en guerre contre leur ancien coéquipier. Le bordel est « pogné » à Pittsburgh !

4. Magique Gurley !

Le porteur des Rams, Todd Gurley, connaît une saison phénoménale. Il risque de voir très peu ou pas du tout d’action face aux 49ers puisque les Rams reposeront leurs partants. Avec seulement 12 verges par la passe et un touché, il deviendrait le deuxième joueur dans l’histoire après Marshall Faulk avec 1300 verges au sol, 800 par la passe et 20 touchés en une saison.

5. Toute une séquence

Larry Fitzgerald, des Cardinals, tentera face aux Seahawks de capter une passe dans un 211e match de suite. Il s’agirait de la deuxième plus longue séquence dans l’histoire, à égalité avec Tony Gonzalez. Seul Jerry Rice (274) a fait mieux. Le prochain touché de Fitzgerald sera son 111e, ce qui le propulsera au septième rang dans l’histoire.