OUELLETTE (née Normandin)

Nicole



Après une lutte acharnée contre le cancer, entourée des siens, est décédée Madame Nicole Normandin Ouellette le 26 décembre 2017, à l’âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil son époux André, ses enfants Caroline (Francis) et Frédéric (Sonia), ses petits-enfants Alexandre, Jonathan, Marc-Antoine et Xavier, sa soeur Huguette (Olivier), son frère Claude, sa belle-soeur Suzanne et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au complexele dimanche 7 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 21h au salon même.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.