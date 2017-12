3 bulles, 2 vins et 1 scotch pour fracasser 2018

Tout le monde connaît la toune interprétée par George Thorogood avec sa voix grasse et rauque :

I go to the bar, I ring my coat, I call the bartender.

I Said "Look man, come down here”.

He got down there "So what do you want?”

One bourbon, one scotch and one beer!

Étant du genre à siroter mon verre à moitié plein jusqu’à minuit, je vous laisse le soin de faire le bilan de 2017. En revanche, je vous propose trois choix de bulles à faire péter sur les douze coups de minuit, deux de vin et une bombe de scotch pour bien rincer 2017 et passer tous frais à 2018. Enfin, presque...

Last call for alcohol

So what do you need?

Bonne année grand nez! Vous souhaite la santé. Le reste on s’en fout.

3 BULLES

Non dosé Méthode Traditionnelle, Patrick Piuze

24,20 $ - Code SAQ 12999181 – 12 % - 6,8 g/l

Avouez que débuter l’année avec des bulles élaborées par un chic type natif de la Rive-Sud de Montréal qui a réussi à se tailler une place parmi les meilleurs producteurs à Chablis, c’est un bon début! Patrick Piuze nous livre ici des bulles de bonne finesse, dans un style bien sec et relevé de saveurs. Impeccable et pas cher.

*** $$ ½

De Nit 2015, Raventos i Blanc, Conca del Riu Anoia

27,90 $ - Code SAQ 12097954 - 12 % - 4,4 g/l

Famille historique à qui l’on doit la reconnaissance du Cava en Espagne. La qualité et la régularité des vins sont remarquables. Robe dorée étincelante avec reflets rosés. Bien brioché en attaque, le nez gagne en finesse et évolue sur les fruits rouges. Attaque riche, ample. Ça devient vif. Juste assez soutenu. Finale sèche et savoureuse. Un style « british » qui se moque de bien des champagnes vendus 2 ou 3 fois le prix. Mention spéciale au Raventos i Blanc L'Hereu Conca del Riu 2015 (*** $$ ½) plus festif tout en restant aussi détaillé. Respect.

*** ½ $$$

Vintage 2008 Rosé, Veuve Clicquot, Champagne

105,75 $ - Code SAQ 325688 - 12 % - 7,8 g/l

Quand on a une marque aussi forte que Veuve Clicquot, on peut se permettre à peu près tout. Comme lancer une cuvée « cocktail » à mélanger avec des glaçons qu’on réussit à vendre plus de 80$, voire 100$ pour le rosé Rich (* ½ $$$$$)! Aussi bien dire n’importe quoi. Au-delà de la facilité festive de la cuvée Carte Jaune (*** $$$$ ½), les cuvées vintages de la maison sont toujours sérieuses et dotées d’un intéressant potentiel de garde. C’est le cas de cette cuvée Vintage 2008 Rosé absolument remarquable. Issu d’un millésime très prometteur, c’est un vin de gastronomie qui gagne à respirer et qu’on prendra idéalement à table.

**** $$$$$

2 VINS

Les Sorcières 2016, Domaine du Clos des Fées, Côtes du Roussillon

19,05 $ - Code SAQ 11016016 - 14 % - 2,3 g/l

Hervé Bizeul est un électron libre qui ne laisse personne indifférent. Son domaine du Clos des Fées fait partie des meilleurs du Roussillon et sa cuvée Les Sorcières est l’exemple parfait du bon rouge de bistro qui peut se comparer sans rougir à des vins valant deux ou trois fois son prix. Dominé par la syrah, l’assemblage est complété par le grenache, le carignan et le mourvèdre. Bien coloré, le vin paraît moins riche que le 2015 tout en gardant la même précision et le même charme. L’un des meilleurs rapports qualité/prix/plaisir sous 20$.

*** $$

Pinot Gris 2016, Au Bon Climat, Santa Barbara

30,25 $ - Code SAQ 12510690 – 13,5 % - 1,6 g/l

Un domaine que j’aime beaucoup. Les vins sont toujours délicieux et plus fins que jamais. Ils ont conservé un profil « vieille école » qui accentue leur caractère. On met en scène avec brio les forces du pinot gris, cépage alsacien trop souvent mal compris. Un vin sérieux et sensuel. Tonalités de jasmin, de craie, de poire. Équilibre de bouche remarquable. C’est juteux, dense et aérien. Finement épicé en finale avec de l’abricot. Une belle bouteille à siroter qui nous sort des sentiers battus.

*** ½ $$$

1 SCOTCH

AN OA Single Malt, Ardbeg, Islay, Scotch Whisky

118,25 $ - Code SAQ 13407854 – 46,6 % - n.d. g/l

Grande référence chez les amateurs. Qualité très élevée. Les scotchs de la maison sont intenses, prenants, profonds et longs. On peut passer un temps fou avec le goût en bouche. Cette cuvée An OA est certainement la plus civilisée que j’ai goûtée chez Ardbeg. C'est finement sapiné et mentholé, un peu plus sucré et moins fumé ou tourbé que les cuvées classiques comme le formidable 10 ans (****½ $$$$$) ou l’imposant Uigeadail (***** $$$$$). Une belle bouteille à offrir ou à partager avec ceux qu’on aime.