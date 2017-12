Pour finir 2017 en beauté, voici trois petits « psychojeux » : un questionnaire ; une liste à dresser sur nos objectifs de vie, qui pourra servir de guide pendant l’année ; et un petit geste à faire chaque semaine de 2018 pour ne plus oublier les bonheurs que l’on vit.

1. Un retour sur l’année qui se termine.

Il n’y a pas de réponses justes ou fausses à ce questionnaire. Il peut simplement servir d’amorce pour résumer votre année 2017 et voir ce que vous souhaitez pour 2018. À faire seul, à deux, en famille ou avec des amis, en vous amusant et en partageant ce que vous avez vécu au cours des derniers mois.

a) De quoi êtes-vous le plus fier cette année ?

b) Qu’est-ce qui a été le plus difficile, et pourquoi ?

c) Qu’est-ce qui vous a marqué au cours des derniers mois ? Ce peut être des événements publics ou intimes, quelque chose qui vous a occupé ou intéressé, ou même scandalisé.

e) Quel a été votre meilleur mois ?

f) Quel a été votre mois le plus difficile ? Notez que pour certains d’entre nous, c’est le même chaque année, souvent février ou novembre. Essayez d’être un peu plus original.

g) Quel événement de 2017 restera gravé dans votre mémoire à jamais ?

h) Quel événement intime ou personnel vous a rendu heureux ?

i) Quel événement vous a déçu, mis en colère ou fait de la peine ?

j) Avez-vous passé le genre d’année que vous imaginiez en janvier 2017 ?

k) Si un seul mot (ou deux) décrivait votre année 2017 ?

l) Qu’est-ce que vous souhaitez en un seul mot (ou deux) pour l’année 2018 ?

2. Un peu d’ambition pour 2018. Ce n’est pas tout de réfléchir au passé, il faut penser à nos objectifs de vie, à la réalisation de nos désirs. La recette 25/5 de Warren Buffet est un bon outil pour prendre conscience de ce qui nous importe vraiment. Prenez un stylo et une feuille et dressez une liste de 25 objectifs de carrière ou de vie. À partir de cette liste, encerclez les cinq objectifs les plus importants. Ensuite, il s’agit d’oublier les 20 objectifs non encerclés, car sinon, affirme Warren Buffet, vous vous éparpillerez et n’arriverez à rien. Prenez le temps de bien choisir les cinq qui resteront !

3. Beaucoup de joies. C’est une idée « psychopop », mais qui a son charme. Vous prenez un pot Mason que vous enjolivez si vous vous sentez bricoleuse (je sais qu’aucun gars ne fera ça), vous le déposez sur une étagère bien en vue et prenez la résolution d’inscrire un événement heureux chaque semaine sur un bout de papier, disons chaque dimanche ou lundi. À la fin de 2018, vous pourrez relire ces 52 notes et constater à quel point votre vie est pleine de petites et grandes joies.

Une excellente année 2018, qu’elle vous soit douce et bonne.