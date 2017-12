BEAUDIN, Sylvain



C'est avec tristesse que nous annoncons le décès de Monsieur Sylvain Beaudin des suites d’un court mais courageux combat.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants Marc-André (Joanie), Stéphane, Catherine et Samuel, ses petits-enfants Laurent et Sophie, sa mère Andrée (feu Paul-Emile), ses frères et soeurs Louise, Michelle (Pierre) et feu Serge, de nombreux neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.Un merci tout particulier à Sandra pour sa générosité, son soutien et son engagement. La famille tient également à remercier tous les amis et professionnels qui ont grandement aidé durant ce parcours.Selon ses volontés, un simple recueillement sera tenu le 6 janvier 2018 de 11h à 13h à la:2125 RUE NOTRE DAMELACHINE, QCVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre du cancer des Cèdres ou au Nova West Island.