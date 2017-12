ROY, Lise



À Montréal, le 26 décembre dernier à l’âge de 61 ans est décédée Lise Roy épouse de Serge Hamelin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Alexandre Goyette (Geneviève), ses belles filles Marie Ève (Alexandre), Stéfanie (Dominic) et ses petits anges Laurent, Claire, Lucie, Louise et Adèle, ses frères Jacques (Chantal), Jean (Shirley) et Sylvain (Jocelyne), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au Salon:le vendredi 12 janvier de 19h à 22h, le samedi 13 janvier de 10h à 12h et de 13h à 15h. Une cérémonie religieuse suivra.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l’organisme Suicide Action ou L’Association Canadienne pour la santé mentale.