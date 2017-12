LATREILLE, Normand



À Montréal, le 18 décembre 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé Normand Latreille, époux de Suzanne Boucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Ginette (Michel), ses petits-enfants Mélanie, Alexandre (Fanny), Marie-Christine et Nancy, ses arrière-petits-enfants Nathan, Laurie, Shawn et Mia ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 6 janvier 2018 de 14h à 17h auT : 514 721-4925 • F : 514 728-3467(Stationnement privé à l’arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 17h en la chapelle du complexe funéraire.