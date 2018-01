SOUCY (née Bernier), Rita



Le 24 décembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée Rita Bernier, épouse de feu Gilles Soucy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Marc, Denise (Jacques), Diane (Marcel) et Guy, ses sept petits-enfants et ses onze arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-Reine et Colette ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 6 janvier dès 9h à6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 6 janvier 2018 à 11h en l'église St-Hubert et de là au cimetière St-Hubert lieu de la sépulture.