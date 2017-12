BOUTIN, Huguette



Le 27 décembre 2017, à l’âge de 75 ans, est décédée madame Huguette Boutin, épouse de feu Yves Robert.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-France (Mathieu), ses petits-enfants Sandrine et Laurent. Elle laisse également dans le deuil Annie (Daniel), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comLe samedi 20 janvier 2018 dès 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.