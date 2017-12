TRUDEAU, Yves



Le 18 décembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Yves Trudeau, fils de feu Mme Berthe Bonhomme et de feu M. Armand Trudeau.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Huguette Lefebvre Trudeau, ses enfants Marie (Daniel Constantineau), François et Gilles (Dominique Larochelle), ses petits-enfants, Maude et Miriam Blain-Trudeau, Elisabeth et Godefroy Trudeau ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants, Mark, Melody, Corentin, Alizée et Félicie.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Yves Trudeau de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) serait apprécié.