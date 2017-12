5 destinations méconnues à découvrir avant tout le monde

Si vous avez décidé de passer 2018 sous le signe de l’aventure, avec un sac sur le dos, cette petite liste de destinations peu connues (en tout cas, dans ce coin-ci du monde) pourrait vous inspirer.

Bien sûr, dire que vous les découvrirez « avant tout le monde » est un peu exagéré : la plupart de ces endroits ont vu leur nombre de visiteurs internationaux augmenter au cours des dernières années, selon les chiffres de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Et il faut avouer qu’on voit passer leur nom ici et là dans les suggestions « tendance » des grandes publications voyage depuis quelque temps (National Geographic, Travel and Leisure, etc.).

Il reste que la plupart de vos amis n’en ont probablement jamais entendu parler et que ces destinations sont loin d’accueillir autant de voyageurs que New York ou Paris. Alors, à vos marques, prêts, partez !

1. La Mongolie

Dormir dans une yourte de la Sépaq, c’est bien, mais dormir dans une vraie yourte traditionnelle au milieu des steppes infinies de la Mongolie, c’est... même pas comparable ! Pays d’Asie situé entre la Russie et la Chine, la Mongolie fait rêver les voyageurs en quête de grands espaces sauvages et de randonnée à cheval. Le mode de vie et la culture nomade du pays fascinent particulièrement eux aussi.

2. Le Groenland

Le Nord a la cote depuis quelques années : on n’a qu’à penser aux croisières polaires qui se multiplient et à l’Islande qui achève de séduire la Terre entière. Au Groenland, les aventuriers découvrent un monde lointain, des villages colorés, les beautés magiques de l’Arctique et un mode de vie pas comme les autres. Selon Travel and Leisure, on y voit apparaître aussi quelques nouveaux gîtes en nature de style safari. Mais une façon vraiment unique de découvrir la plus grande île du monde est de monter à bord du traversier côtier avec les gens du coin.

3. Le Bhoutan

Ce royaume bouddhiste de l’Himalaya, perché entre l’Inde et la Chine, a accueilli 210 000 touristes internationaux en 2016, selon l’OMT (les plus récents chiffres). Disons que, même si c’est cinq fois plus qu’en 2010 et que vous avez double-cliqué sur quelques beaux clichés de ce pays sur votre fil Instagram récemment, il n’est pas encore trop achalandé ! À vous les randonnées dans les montagnes, les temples, les monastères, la culture fascinante et les beautés peu connues du toit du monde.

4. Le Monténégro

Les Européens visitent davantage le Monténégro que nous. Ce tout petit pays voisin de la Croatie est certes connu des croisiéristes, qui s’y arrêtent parfois brièvement, mais encore assez peu des autres visiteurs de notre côté de l’Atlantique. Pourtant, le long de la mer Adriatique, le Monténégro nous offre des montagnes, des plages magnifiques et une côte spectaculaire, des petits villages accueillants et une très riche histoire.

5. La Zambie

Quand on pense aux safaris animaliers en Afrique, on pense surtout au Kenya ou à la Tanzanie. La Zambie mérite aussi notre attention, car le pays possède de nombreux parcs où l’on peut observer la faune. Mieux encore, il est reconnu pour son offre de safaris à pied dans la nature. Et ce n’est pas tout. On peut aussi y découvrir les fameuses chutes Victoria, qui ont de quoi donner le vertige à n’importe qui. Le long du fleuve Zambèze, elles font près de 2 km de large et atteignent plus de 100 m de haut.

