50 nuances de vieux ou (un peu de) ce que j’ai appris en 50 ans

On a beau se répéter qu’un chiffre n’est qu’un chiffre, quant aux anniversaires, il n’en reste pas moins que 50 c’est... tout un. C’est un demi-siècle, merde! Dans quatre ans je ne compterai même plus pour les annonceurs!

50 ans c’est assez vieux pour avoir été témoin de l’arrivée d’Internet, du téléphone intelligent, de la disparition puis de la résurrection du vinyle (et des jeans troués et de bien d’autres choses).

Assez vieux pour avoir payé 3,25$ pour voir deux films entrecoupés d’une intermission. Et roulé en vélo sans casque. Et avoir quitté la maison le matin, sans que mes parents sachent exactement où j’allais, pour revenir à la noirceur.

La trame sonore de ma vie m’est parvenue sur pas moins de huit supports différents : 78 tours, 45 tours, 33 tours, cassettes 8 pistes, cassettes 4 pistes, CDs, MP3, « streaming ».

J’ai scanné les pages du Télé-Presse le samedi pour trouver des films de science-fiction qui étaient diffusés, parce que c’était la seule façon d’en voir régulièrement outre le cinéma, où nous n‘allions qu’une fois ou deux par année. Ça a longtemps été mon éducation cinématographique, scruter les noms des acteurs, réalisateurs et les cotes des films dans cet encart.

Je suis passé d’un monde où personne n’avait d’ordinateur chez lui à un monde où chaque résidence en a 2-3-4-5 et plus (les consoles de jeu, les cellulaires, les tablettes en sont).

Ce qui choque de ces gros chiffres ronds comme le 50 c’est que mentalement on ne se sent pas « vieux ». J’ai toujours plus de variétés de sauces piquantes que de légumes dans mon frigo. Je passe une quantité déraisonnable de temps devant ma console de jeu. J’écoute de la musique du matin au soir, des trucs actuels et tout, pas que de la musique des années 80.

Reste que le chiffre, le maudit chiffre, change la donne. C’est aussi con que de se dire que les gens dans la quarantaine meurent rarement d’une crise cardiaque. Les gens dans la cinquantaine eux... c’est plus probable.

Prochaine fois que je vais renouveler mon passeport, je serai à un mois de mes... gulp... 60 ans.

Mais bon, on ne peut pas encore reculer dans le temps. Voici donc bien humblement quelques vérités, les miennes (les vôtres peuvent différer) acquises au fil de ce demi-siècle de vie :

Tout, tout, tout est relatif. Les chiffres, l’impôt, la foi, l’amour, nos plus grandes certitudes et nos plus grands doutes, le confort.

Les bonheurs sont temporaires. Souvent ça suffit.

Tout te rattrape. Tout. Même quand tu penses t’en être sauvé.

En vouloir à quelqu’un nécessite beaucoup plus d’énergie que de passer par-dessus notre colère.

L’humour est le mécanisme le plus répandu pour amener les autres à nous aimer.

Les encouragements de quelqu’un qu’on respecte ne cessent de nous motiver, peu importe l’âge.

Ce qui compte c’est les 3 derniers mois de ton bilan. Au diable les 10-20-35 dernières années. C’est le premier week-end en salle. C’est le premier jour de vente.

Il y a un prix à payer pour manger épicé. On devient de moins en moins disposé à le payer en vieillissant.

Les gens ont un besoin viscéral de s’exprimer. Même les introvertis. S’agit d’avoir la délicatesse de les entendre.

Vivre et survivre sont deux choses totalement différentes.

Vraiment personne n’est indispensable.

Le plus gros obstacle de ta vie quand t’es un homme Blanc, c’est toi-même.

La chimie entre deux personnes c’est mystérieux, complexe et assez fragile.

La meilleure sauce arrabiata est faite maison et nécessite 8 ingrédients (écrivez-moi si vous les voulez).

Les gens sont pratiquement incapables de voir leurs propres préjugés. Pourtant, nous en avons beaucoup.

Aussi jeune qu’on se sente, on finit toujours par idéaliser le passé.

Je vis finalement assez bien avec les toiles d’araignée.

Une des grandes difficultés de la vie est de trouver quelqu’un qu’on aime et qui nous aime aussi intensément et simplement que notre chien.

La capacité d’émerveillement dure. C’est ce qui nous émerveille qui change.

Je doute encore beaucoup de l’existence de Dieu, sauf quand j’écoute de la musique, quand je vois une femme, quand je flatte un animal et quand je mange du confit de canard.

Pas nécessairement dans cet ordre.