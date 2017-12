CHASLE, Huguette

née Cournoyer



De Mascouche, le 24 décembre 2017, à l’âge 77 ans, est décédée Mme Huguette Cournoyer épouse de feu M. Gilbert Chasle.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Daniel), Ginette (Sylvain) et Mario (Karine), ses petits-enfants: Kim, Steve, Simon, Janie, Fanny, Ariane ainsi que ses arrière-petits-enfants: Étienne, Olivier, Anthony, Élizabeth, ses soeurs et son frère: Nicole, Lucille, Hélène, Lise et Jean, son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHELe jeudi 4 janvier 2018 de 19h à 22h. Une réunion de prières aura lieu cette même soirée à 20h30 au salon.Au lieu de fleur, un don à la Fondation de l’Alzheimer serait apprécié.