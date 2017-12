LEFEBVRE, Herman



À Lasalle, le 23 décembre 2017, est décédé Monsieur Herman Lefebvre à l’âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Larose avec qui il a partagé sa vie depuis plus de 60 années, ses fils Pierre (Line Durocher) et Louis (Fa Ming Tang), ses petites-filles qu’il aimait tant: Sophie, Geneviève et Julie Lefebvre. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Gisèle et Dorothée, ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel de l’unité 2B de l’hôpital de Lasalle pour la qualité des soins prodigués au cours des dernières années.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire:Le mardi 2 décembre de 19h à 21h et le mercredi 3 à partir de 10h.Une cérémonie de la parole se tiendra à 13h.Merci pour tout ton amour, repose en paix et veille sur nous.