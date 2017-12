DESJARDINS, Dr. André



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès du Dr André Desjardins survenu à Montréal le 19 décembre dernier à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Renée Demarbre, la mère de ses enfants Gilberte Cloutier, ses enfants dont il était si fier: Caroline (Marc-André Larose), Marie-Claude (Guy Ouellette) et Frédéric (Véronique Iezzoni); ses petits-enfants chéris: Catherine, Mathilde, Laurence, Béatrice, Philippe, Simon et Étienne; ses soeurs: Cécile, Jacqueline, Pierrette (Guillermo Franco), son frère Denis; ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, parents et amis.Sa grande disponibilité, sa mémoire phénoménale, son humanisme, sa simplicité et son professionnalisme ont fait de lui un être exceptionnel.Reconnu comme "l'accoucheur" de l'hôpital Pierre Le Gardeur de Repentigny de 1962 à 1998, le Dr Desjardins a participé à la naissance de plus de 6000 bébés. Infatigable, il a su, pendant toutes ces années, concilier: visites à domicile, accueil des patients à son bureau de Repentigny et visites au CHSLD Bourget à Pointe-aux-Trembles...Déménagé à Montréal en 1998, il continue avec enthousiasme sa carrière aux CHSLD Bruchési et Jean De La Lande. Il prend sa retraite en 2010 et ce, avec la satisfaction du devoir accompli.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie Athos, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal, H3P 3J1,le 5 janvier prochain de 19h30 à 22h et le 6 janvier de 9h00 à 11h. Une célébration en mémoire de sa vie suivra en la Chapelle du Complexe.