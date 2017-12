LÉTOURNEAU, Maurice



À Montréal, le jeudi 28 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 92 ans, Maurice Létourneau, époux de feu Yvette Tanguay.Outre sa compagne de vie des dernières années Anne-Marie, il laisse dans le deuil ses enfants Francine, Yvon (Élizabeth), Micheline (Paul) et Ginette, ses neuf petits-enfants et huit arrière-petits-enfants, ses soeurs Rollande et Jeannette (Guy), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 6 janvier de 10h à 11h.Une cérémonie aura lieu le samedi 6 janvier 2018 à 11h en la chapelle du complexe.