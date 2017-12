LE BLANC, Mary Ann

(née Boland)



À Montréal, le 27 décembre 2017, à l’âge de 85 ans est décédée Mme Mary Ann Boland, épouse de feu Claude Le Blanc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda, Johanne (Victor), Ronald (Manon), Claudie (Yves) et feu Stéphane, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Ellen, de nombreux neveux et nièces, ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le dimanche le 7 janvier 2018 de 14h à 16h30, suivie d’une cérémonie religieuse au salon même à 16h30.Vos marques de sympathies pourraient se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac