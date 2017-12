8 bénéfices beauté de l'activité physique

Pendant l’activité physique, votre cuir chevelu est nourri, lui aussi, par une augmentation de la circulation sanguine. Il a été démontré que les cheveux sont en meilleure santé, plus forts et plus brillants chez les gens qui s’entraînent régulièrement. Et puisque le stress fait augmenter significativement la perte de cheveux, il est évident que l’activité physique (qui a un effet direct sur la réduction du stress) favorise, par la bande, une chevelure plus abondante.