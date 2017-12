ST-CHARLES, Carmen (Laporte)



À Rosemère, le 25 décembre 2017 à l’âge de 93 ans est décédée Mme. Carmen Laporte, épouse de feu M. Jean-Paul St-Charles.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Ronald (Nicole), Bernard (Marie-Josée), Mario (Johanne) et Manon (Pierre), ses petits-enfants: Natacha, Tarah, Rodrick, Marie- Josée, Julie, Marie-Christine, Maxime, Jean-Paul, Olivier, Anouck et Alexandre, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Lucille, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 4 janvier de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une réunion de prière aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du salon.Vos Marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau et Deschambault.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Hubert Maisonneuve pour les bons soins prodigués.