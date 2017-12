MORISSETTE, Lise



Au CHSLD Désy, le 27 décembre 2017, est décédée à l’âge de 89 ans, Mme Lise Morissette, épouse de feu M. Florent Masse, demeurant à St-Gabriel.Mme Morissette laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Danielle (Richard), Louise (Deny) et André (Louise), ses petits-enfants: Marie-Pierre, Annie, Simon, Isabelle, Vincent, Philippe, Marie-Hélène, et leur conjoint, conjointe, ses 2 arrière-petits-enfants Esther et Édouard, ses belles-soeurs: Thérèse et Gisèle, ses neveux et nièces, nombreux autres parents et amis.Mme Morissette repose au69 RUE BEAUSOLEILST-GABRIELHeures d'accueil: le vendredi 5 janvier de 18h à 22h.Les funérailles auront lieu le samedi 6 janvier à 11h en la chapelle de l’église de St-Gabriel. Le jour des funérailles le salon sera ouvert dès 9h. L’inhumation aura lieu au cimetière de St-Gabriel.Des dons pour la Fondation de la Santé du Nord de Lanaudière (Centre Désy) seraient appréciés.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél : 450-835-4738 - Téléc.: 450-835-9433