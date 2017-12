MASSÉ, Jean



À Montréal, le 26 décembre 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé Monsieur Jean Massé.Il laisse dans le deuil ses filles France (Jean), Chantal (Jean-Nicolas) et Isabelle (Hugues), ses petits-enfants Xavier, Simon, Florence, Gabrielle et Élizabeth, ainsi que sa soeur, son frère et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 4 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au7200, BOUL. NEWMANLASALLE, QC H8N 1X2514-595-1500 www.yveslegare.comUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Des Seigneurs et du CLSC Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Jean Massé.