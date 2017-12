BARREIRO, Germana

(née Oliveira Novo)



De Blainville, le 24 décembre 2017, à l’âge de 85 ans, est décédée Mme Germana Oliveira Novo, épouse de M. Joao Barreiro.Outre son époux et précédée de son fils Octavio, elle laisse dans le deuil ses enfants Fatima, Gilda (Manuel), Jean (Filomena), Marie-Josée (Mécias), Joseph (Gaétane), Lucia (Pierre), Benvinda (Gaetano), Germana (Stéphane), Octave (Cindy) et François (Kim). Elle laisse également ses 19 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 3 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h, le jeudi 4 janvier dès 9h au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même jeudi à 11h en l’église Saint-Rédempteur de Blainville, suivies de l’inhumation au cimetière de Sainte-Thérèse.