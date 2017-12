LOUWET MONET, Pauline



À Montréal, le 25 décembre est décédée madame Pauline Louwet à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de monsieur Raymond Monet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Louise), Guy (Carole), Suzanne, Pierre (Anne-Marie), ses petits-enfants Yanick, Andy, Maryse, Karine, Hanaé, ses 8 arrière-petits-enfants, sa soeur Hélène, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon:le vendredi 5 janvier de 14h à 22h ainsi que samedi 6 janvier à partir de 10h30 et les funérailles suivront à 14h en l’église St-Jean-Berchmans (1871, boul. Rosemont, Montréal).