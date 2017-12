BOUCHARD (CYR), Cécile



Au CHSLD Foyer Farnham, le 26 décembre 2017, à l’âge de 95 ans, est décédée Mme Cécile Cyr, épouse de feu M. Roch Bouchard, demeurant à Farnham.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gaston (Ginette), François (Johanne), Marcel, Lise, André et Anne-Marie (François). Elle laisse également ses douze petits-enfants, ses seize arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 6 janvier à 9h au1500, RUE ST-PAUL NORDFARNHAM, J2N 2W8Tél.: 450-293-4474 - Téléc.: 450-293-8525Une liturgie de la Parole aura lieu ce même le samedi 6 janvier à 11h en la chapelle du salon.L’inhumation au cimetière de Farnham à une date ultérieure.