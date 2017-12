BAIL, Simone



De Laval, le 26 décembre 2017, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Simone Bail, épouse de M. Nicola Libério.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Huguette Libério ainsi que Germaine et Louisette Bail et leurs enfants, sa nièce Dominique Blanchard, et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 3 janvier de 14h à 17h au :FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même mercredi à 17h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l’Institut Neurologique de Montréal.