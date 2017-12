CLÉROUX, Jean-Jacques



À Montréal, le mercredi 27 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 85 ans, Jean-Jacques Cléroux, époux de Huguette Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (André Gagnon), Marc (Sylvie Vanasse) et Lise (Kenny Nicholls), ses petits-enfants Roseline (Kodey), Sarah, Mathieu, Vanessa (Samuel), Pier (Yvonne) et Noémie (Tyler), son frère Robert (Micheline), ses belles-soeurs Marie-Paule (Pierre), Rita et Lisette, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 3 janvier 2018 de 18h à 21h, ainsi que le jeudi matin dès 10h.Les funérailles seront célébrées le jeudi 4 janvier 2018 à 11h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés.