PANNETON, René



À Montréal, le 26 décembre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédé René Panneton.Il laisse dans le deuil son épouse Pauline Saad, ses fils Ronald (Céline Turcotte) et Richard (Lucie Lacroix), ses petits-enfants Marc-Olivier, Frédérik, Ian et Mélissa, sa soeur Monique ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, MontréalLes funérailles auront lieu le samedi 6 janvier 2018 à 11h en l'église St-Jean XXIII (7101 av. de L'Alsace, Anjou). Heures des visites: vendredi de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi dès 9h.